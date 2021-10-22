Повітря з вулкана в Іспанії досягло України: чи небезпечно це для людей

Повітря з вулкана в Іспанії досягло України: чи небезпечно це для людей

Забруднене вулканом повітря має покинути територію України вже за добу.

Вулканічна хмара - над Україною. Супутниковий моніторинг показав, що повітряні маси з наслідками виверження вулкана Кумбре-В'єха в Іспанії вже переміщуються територією Європи.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Зокрема, повітряні маси вже покрили майже всю території України. У цій хмарі спостерігається підвищена концентрація діоксиду сірки.

ТСН звернулася по роз'яснення до фахівців, щоб дізнатися, чи існує небезпека для мешканців країни. В Укргідрометцентрі переконують, що вулканічна хмара не привід для хвилювання. Адже переміщається вона на значній висоті і не впливає на повітря, яким ми дихаємо.

Опади могли б призвести до випадіння слабокислого дощу, який не становить суттєвої небезпеки. Але наразі синоптики прогнозують бездощову погоду.

Забруднене вулканом повітря має покинути територію України вже за добу.

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Новини світу: повітряні маси з наслідками виверження вулкана переміщуються територією Європи

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