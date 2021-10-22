Повітря з вулкана в Іспанії досягло України: чи небезпечно це для людей

Забруднене вулканом повітря має покинути територію України вже за добу.
Вулканічна хмара - над Україною. Супутниковий моніторинг показав, що повітряні маси з наслідками виверження вулкана Кумбре-В'єха в Іспанії вже переміщуються територією Європи.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Зокрема, повітряні маси вже покрили майже всю території України. У цій хмарі спостерігається підвищена концентрація діоксиду сірки.
ТСН звернулася по роз'яснення до фахівців, щоб дізнатися, чи існує небезпека для мешканців країни. В Укргідрометцентрі переконують, що вулканічна хмара не привід для хвилювання. Адже переміщається вона на значній висоті і не впливає на повітря, яким ми дихаємо.
Опади могли б призвести до випадіння слабокислого дощу, який не становить суттєвої небезпеки. Але наразі синоптики прогнозують бездощову погоду.
Забруднене вулканом повітря має покинути територію України вже за добу.