Воздух из вулкана в Испании достиг Украины: опасно ли это для людей

Воздух из вулкана в Испании достиг Украины: опасно ли это для людей

Загрязненный вулканом воздух должен покинуть территорию Украины уже через сутки.

Вулканическое облако — над Украиной. Спутниковый мониторинг показал, что воздушные массы с последствиями извержения вулкана Кумбре-Вьеха в Испании уже перемещаются по территории Европы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В частности, воздушные массы уже покрыли почти всю территории Украины. В этом облаке наблюдается повышенная концентрация диоксида серы.

ТСН обратилась за разъяснениями к специалистам, чтобы узнать, существует ли опасность для жителей страны. В Укргидрометцентре уверяют, что вулканическое облако не повод для волнения. Ведь перемещается она на значительной высоте и не влияет на воздух, которым мы дышим.

Осадки могли бы привести к выпадению слабокислому дождю, который не представляет существенной опасности. Но пока синоптики прогнозируют сухую погоду.

Загрязненный вулканом воздух должен покинуть территорию Украины уже через сутки.

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Новости мира: воздушные массы с последствиями извержения вулкана перемещаются по территории Европы

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