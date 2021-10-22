Воздух из вулкана в Испании достиг Украины: опасно ли это для людей

Загрязненный вулканом воздух должен покинуть территорию Украины уже через сутки.
Вулканическое облако — над Украиной. Спутниковый мониторинг показал, что воздушные массы с последствиями извержения вулкана Кумбре-Вьеха в Испании уже перемещаются по территории Европы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В частности, воздушные массы уже покрыли почти всю территории Украины. В этом облаке наблюдается повышенная концентрация диоксида серы.
ТСН обратилась за разъяснениями к специалистам, чтобы узнать, существует ли опасность для жителей страны. В Укргидрометцентре уверяют, что вулканическое облако не повод для волнения. Ведь перемещается она на значительной высоте и не влияет на воздух, которым мы дышим.
Осадки могли бы привести к выпадению слабокислому дождю, который не представляет существенной опасности. Но пока синоптики прогнозируют сухую погоду.
Загрязненный вулканом воздух должен покинуть территорию Украины уже через сутки.