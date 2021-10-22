У Рівненській області біля кількох сіл горить сухостій: чи є загроза для мешканців

У Рівненській області біля кількох сіл горить сухостій: чи є загроза для мешканців

Найімовірнішою причиною займань називають підпал.

Масштабні пожежі вирують на Рівненщині. Там горить сухостій одразу біля кількох сіл. Вогняне зарево, кажуть місцеві, видніється за кілометри.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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Понад пів сотні рятувальників і лісівників вночі намагалися приборкати полум'я. Місцеві тракторами рили рови, аби вогонь не поширювався на ліси та будинки селян.

Утім, кажуть, вогонь дуже близько підбирається до сіл. Рятувальники ж запевняють, ситуація контрольована. І поширення пожежі на житловий сектор, ліси та у бік білоруського кордону нині немає.

Найімовірнішою причиною займань називають підпал.

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Новини України: у Рівненській області горить сухостій одразу біля кількох сіл

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