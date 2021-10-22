Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 22 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла майже на 24 тисячі.

В Україні станом на ранок 22 жовтня зафіксовано 23 785 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 614 людей, 8 530 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 141 особу, а 269 666 людей вакциновано проти COVID-19. 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 725 385 осіб;

одужало – 2 361 365 осіб;

летальних випадків – 63 003;

проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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