Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 октября

За последние сутки количество больных выросло почти на 24 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 22 октября зафиксировано 23 785 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 614 человек, 8 530 пациентов выздоровели.

Также читайте Когда коронавирус в Украине выйдет на плато: эксперт назвал дату

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 141 человека, а 269 666 человек вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 725 385 человек;

выздоровели — 2 361 365 человек;

летальных исходов — 63 003;

проведено ПЦР-тестов — 13 854 545.

С начала прививочной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу — 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 386 831 прививку.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: в стране введут ревакцинацию от коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку