Народные приметы, обряды и обычаи 22 октября

Считалось, что в этот день зима встает на ноги

22 октября церковь и верующие чтят память апостола Иакова Алфеева, преподобного Андроника и жены его Афанасия, праведного Авраама, праотца, i племянника его Лота, мучеников Евентия (Ювентина) i Максима, мученицы Поплии, исповедницы, диаконисы Антиохийской, преподобного Петра Галатийского, Корсунской иконы Божией Матери.

22 октября: церковный праздник

Иаков Алфеев (Иаков Алфеев, которые в Младший) — по Новым Заветом — один из 12 апостолов Иисуса Христа.

Среди 12 апостолов были два Иакова: сын Зеведеев и сын Алфеев. Евангелист Марк называет второго апостола Иакова Алфеева — мать Иакова меньшего. Его мать, Мария Клеопова, была сестрой Матери Иисуса. Иаков Алфеев упомянутый в списках апостолов в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, а также в Деяниях Апостолов.

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После воскресения и вознесения Иисуса Христа Иаков Алфеев проповедовал. Затем он стал епископом Иерусалимским. Апостол Иаков Младший был настолько святой по способу своей жизни, что только ему одному разрешалось входить в святилище Иерусалимского храма. Из-за смешения его с другими Яков проследить его путь в христианской традиции довольно сложно.

Иаков Алфеев написал первую Божественную Литургию. 62 года после Рождества Христова Иаков Алфеев служил в храме и произнес проповедь об Иисусе Христе. Противники христиан, которым не нравилась его проповедь, сбросили Якова Алфеивого с кровли храма, начали камнями своего священника, издеваться над ним и до смерти забили камнями. Так он погиб мученической смертью.

22 октября: народные традиции

Считалось, что зима встает на ноги. Можно надеяться и на снежную крупу. Поэтому и говорили "после Якова осень уже заплакала" или "После Якова тепла никакого". С Якова крестьяне начинали заготавливать дрова на зиму. В народе говорили: «Осенние дрова горят ярко, весенние и летние им не ровня, нет у них такой пользы».

Считалось, что валить лес на дрова нужно с середины осени, когда большинство лиственных деревьев с листьями расстались и приготовились к зимней спячке. Все полевые работы крестьян до 22 октября подходили к концу, благодаря чему появлялось много свободного времени.

22 октября: что следует делать

С этого дня на мельницах начинали обдирать ячмень, овес и просо, мололи на крупу пшеницу. Еще 22 октября в старину называли Днем первой каши. В каждом доме Иакова заваривали кашу со свежим постным маслом, а иногда со свиным или бараньим салом. С кашей с новой крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Считалось, что тот, кто отведает такой пирог, обеспечит себе крепкое здоровье и счастье на ближайший год.

22 октября: что категорически запрещено делать и

ссориться;

ругаться;

давать деньги в долг.

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