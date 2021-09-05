У Житомирі вбили матір із донькою, а квартиру підпалили

Поліція встановлює обставини подвійного вбивства

У Житомирі рятувальники приїхали за викликом про пожежу до квартири на 5 поверсі, під час гасіння вогню вони виявили тіла жінки і дитини з ознаками насильницької смерті, тож викликали поліцію.

Також читайте Напав з ножем на перехожу: 15-річному підлітку з Рівного, який ледь не вбив жінку, обрали запобіжний захід "Наразі з’ясовано, що загиблими є 36-річна житомирянка та її 13-річна донька, які проживали у цьому помешканні. Під час огляду тіл обох фахівці зафіксували поранення. Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти", - зазначили у відомстві. "Наразі з’ясовано, що загиблими є 36-річна житомирянка та її 13-річна донька, які проживали у цьому помешканні. Під час огляду тіл обох фахівці зафіксували поранення. Причини смерті жінки та дитини встановлять судово-медичні експерти", - зазначили у відомстві.

Поліція почала кримінальне розслідування і тривають слідчо-розшукові заходи для встановлення обставин події та осіб, причетних до тяжкого злочину.

співмешканкою загинув чоловік. Під час конфлікту через вживання алкоголю жінка завдала йому смертельної травми. Нагадаємо, що нещодавно у Києві після побиття. Під час конфлікту через вживання алкоголю жінка завдала йому смертельної травми.

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