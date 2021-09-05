Довжина міні — гарячий тренд сезону осінь-зима 2021-2022

У моді короткі спідниці й сукні.

Незважаючи на те, що попереду холодний сезон, в моду восени і взимку 2021-2022 увійдуть дуже короткі сукні і мініспідниці.

Колекція Versace прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Довжина міні превалює в багатьох колекціях. Наприклад у Versace та Valentino більшість суконь і спідниць екстремально короткі.

Колекція Tom Ford прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Оскільки ні осінній, ні тим більше зимовий сезон, не підходять до носіння дуже короткого одягу на голе тіло, під мінісукні і мініспідниці Tom Ford, наприклад, рекомендує вдягати колготки, досить щільні і яскравих кольорів.

Колекція Miu Miu прет-а-порте сезону осінь-зима 2021-2022 / East News

Втім, мініспідниці цього сезону можуть бути досить теплими самі собою, якщо вони, наприклад як в колекції Miu Miu зшиті з стьобаних тканин.

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