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Коронавірус в Україні на 5 вересня: статистика в регіонах

Коронавірус в Україні на 5 вересня: статистика в регіонах

УНІАН

У столиці виявили понад 140 нових випадків COVID-19.

За останню добу, 4 вересня, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Харківській (144),  Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).

Такі дані Міністерства охорони здоров’я України.

Статистика захворювання на COVID-19 у регіонах за останню добу, 4 вересня (випадків/імунізовано):

  • м. Київ – 141/6913
  • Вінницька – 46/1340
  • Волинська – 19/642
  • Дніпропетровська – 132/5063
  • Донецька – 45/1132
  • Житомирська – 70/1133
  • Закарпатська – 3/550
  • Запорізька – 81/1357
  • Івано-Франківська – 35/853
  • Київська – 41/3982
  • Кіровоградська – 18/994
  • Луганська – 13/793
  • Львівська – 60/3583
  • Миколаївська – 18/862
  • Одеська – 90/3140
  • Полтавська – 27/1932
  • Рівненська – 27/656
  • Сумська – 39/938
  • Тернопільська – 54/1657
  • Харківська – 144/4379
  • Херсонська – 63/1611
  • Хмельницька – 45/1172
  • Черкаська – 20/1968
  • Чернівецька – 124/900
  • Чернігівська – 24/1280

Зазначимо, що за останню добу, 4 вересня, кількість нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зросла на 1379. Серед них дітей – 102, медпрацівників – 28.

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