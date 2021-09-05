Коронавірус в Україні на 5 вересня: статистика в регіонах

Коронавірус в Україні на 5 вересня: статистика в регіонах

У столиці виявили понад 140 нових випадків COVID-19.

За останню добу, 4 вересня, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).

Такі дані Міністерства охорони здоров’я України.

Статистика захворювання на COVID-19 у регіонах за останню добу, 4 вересня (випадків/імунізовано):

м. Київ – 141/6913

Вінницька – 46/1340

Волинська – 19/642

Дніпропетровська – 132/5063

Донецька – 45/1132

Житомирська – 70/1133

Закарпатська – 3/550

Запорізька – 81/1357

Івано-Франківська – 35/853

Київська – 41/3982

Кіровоградська – 18/994

Луганська – 13/793

Львівська – 60/3583

Миколаївська – 18/862

Одеська – 90/3140

Полтавська – 27/1932

Рівненська – 27/656

Сумська – 39/938

Тернопільська – 54/1657

Харківська – 144/4379

Херсонська – 63/1611

Хмельницька – 45/1172

Черкаська – 20/1968

Чернівецька – 124/900

Чернігівська – 24/1280

Зазначимо, що за останню добу, 4 вересня, кількість нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зросла на 1379. Серед них дітей – 102, медпрацівників – 28.

Новини України: у Вінниці будуть роздавати призи за щеплення від коронавірусу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання