Коронавірус в Україні на 5 вересня: статистика в регіонах

У столиці виявили понад 140 нових випадків COVID-19.
За останню добу, 4 вересня, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).
Такі дані Міністерства охорони здоров’я України.
Статистика захворювання на COVID-19 у регіонах за останню добу, 4 вересня (випадків/імунізовано):
- м. Київ – 141/6913
- Вінницька – 46/1340
- Волинська – 19/642
- Дніпропетровська – 132/5063
- Донецька – 45/1132
- Житомирська – 70/1133
- Закарпатська – 3/550
- Запорізька – 81/1357
- Івано-Франківська – 35/853
- Київська – 41/3982
- Кіровоградська – 18/994
- Луганська – 13/793
- Львівська – 60/3583
- Миколаївська – 18/862
- Одеська – 90/3140
- Полтавська – 27/1932
- Рівненська – 27/656
- Сумська – 39/938
- Тернопільська – 54/1657
- Харківська – 144/4379
- Херсонська – 63/1611
- Хмельницька – 45/1172
- Черкаська – 20/1968
- Чернівецька – 124/900
- Чернігівська – 24/1280
Зазначимо, що за останню добу, 4 вересня, кількість нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зросла на 1379. Серед них дітей – 102, медпрацівників – 28.