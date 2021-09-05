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Коронавирус в Украине на 5 сентября: статистика в регионах

Коронавирус в Украине на 5 сентября: статистика в регионах

УНІАН

В столице обнаружили больше 140 новых случаев COVID-19.

За последние сутки, 4 сентября, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также Киеве (141).

Такие данные Министерства здравоохранения Украины.

Статистика заболевания COVID-19 в регионах за последние сутки, 4 сентября (случаев/иммунизированы):

  • г. Киев — 141/6913
  • Винницкая — 46/1340
  • Волынская — 19/642
  • Днепропетровская — 132/5063
  • Донецкая — 45/1132
  • Житомирская — 70/1133
  • Закарпатская — 3/550
  • Запорожская — 81/1357
  • Ивано-Франковская — 35/853
  • Киевская — 41/3982
  • Кировоградская — 18/994
  • Луганская — 13/793
  • Львовская — 60/3583
  • Николаевская — 18/862
  • Одесская — 90/3140
  • Полтавская — 27/1932
  • Ровенская — 27/656
  • Сумская — 39/938
  • Тернопольская — 54/1657
  • Харьковская — 144/4379
  • Херсонская — 63/1611
  • Хмельницкая — 45/1172
  • Черкасская — 20/1968
  • Черновицкая — 124/900
  • Черниговская — 24/1280

Отметим, что за последние сутки, 4 сентября, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло на 1379. Среди них детей — 102, медработников — 28.

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