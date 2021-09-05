Коронавирус в Украине на 5 сентября: статистика в регионах

В столице обнаружили больше 140 новых случаев COVID-19.
За последние сутки, 4 сентября, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также Киеве (141).
Такие данные Министерства здравоохранения Украины.
Статистика заболевания COVID-19 в регионах за последние сутки, 4 сентября (случаев/иммунизированы):
- г. Киев — 141/6913
- Винницкая — 46/1340
- Волынская — 19/642
- Днепропетровская — 132/5063
- Донецкая — 45/1132
- Житомирская — 70/1133
- Закарпатская — 3/550
- Запорожская — 81/1357
- Ивано-Франковская — 35/853
- Киевская — 41/3982
- Кировоградская — 18/994
- Луганская — 13/793
- Львовская — 60/3583
- Николаевская — 18/862
- Одесская — 90/3140
- Полтавская — 27/1932
- Ровенская — 27/656
- Сумская — 39/938
- Тернопольская — 54/1657
- Харьковская — 144/4379
- Херсонская — 63/1611
- Хмельницкая — 45/1172
- Черкасская — 20/1968
- Черновицкая — 124/900
- Черниговская — 24/1280
Отметим, что за последние сутки, 4 сентября, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло на 1379. Среди них детей — 102, медработников — 28.