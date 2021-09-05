Коронавирус в Украине на 5 сентября: статистика в регионах

Коронавирус в Украине на 5 сентября: статистика в регионах

В столице обнаружили больше 140 новых случаев COVID-19.

За последние сутки, 4 сентября, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также Киеве (141).

Такие данные Министерства здравоохранения Украины.

Статистика заболевания COVID-19 в регионах за последние сутки, 4 сентября (случаев/иммунизированы):

г. Киев — 141/6913

Винницкая — 46/1340

Волынская — 19/642

Днепропетровская — 132/5063

Донецкая — 45/1132

Житомирская — 70/1133

Закарпатская — 3/550

Запорожская — 81/1357

Ивано-Франковская — 35/853

Киевская — 41/3982

Кировоградская — 18/994

Луганская — 13/793

Львовская — 60/3583

Николаевская — 18/862

Одесская — 90/3140

Полтавская — 27/1932

Ровенская — 27/656

Сумская — 39/938

Тернопольская — 54/1657

Харьковская — 144/4379

Херсонская — 63/1611

Хмельницкая — 45/1172

Черкасская — 20/1968

Черновицкая — 124/900

Черниговская — 24/1280

Отметим, что за последние сутки, 4 сентября, количество новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло на 1379. Среди них детей — 102, медработников — 28.

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