Боевики ранили украинского военного: его состояние тяжелое

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 5 сентября 2021.

"В направлении Старогнатовка российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое ", — говорится в сообщении.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь.

Утреннее сведения о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 5 сентября 2021 Утреннее сведения о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 5 сентября 2021 Слава Украине! За прошедшие сутки, 4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. В направлении Старогнатовка российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. У ЗОЛОТОГО-3 противник совершил обстрелы со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. По состоянию на 7:00 утра, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине! ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4342 транспортных средств, 4400 человека, из которых 4192 по Информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к Вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников доставлялось 2 человека. Выявлено 41 административных правонарушения. За указанный период полицейскими раскрыто 22 преступлений. За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 886 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыло 984 человека. А через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины проследовало 35 человек. Слава Украине! Опубликовано Операция объединенных сил/Joint Forces Operation суббота, 4 сентября 2021

По состоянию на 7:00 утра, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

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