Народные приметы, обряды и обычаи 5 сентября

Листья папоротника закручивается вниз перед ясной погодой, а раскручивается на непогоду.

5 сентября церковь и верующие чтят память Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, святого Луппа, священномученика Иринея, епископа Лионского, святого Евтихия и Флорентия, святителя Калиника, патриарха Константинопольского.

5 сентября: народные традиции

На Гуцульщине в этот день отмечали праздник волков; кроме доения овец и коров, других работ, связанных с животноводством, старались не выполнять. С этого времени начинает облетать листья с осин. Если листопад ложится на спину — на холодную зиму, а вниз — зима будет теплой. Поздний листопад — на сухую осень.

5 сентября: церковный праздник

В этот день православные чтят память мученика Луппа, который жил в конце III в. — начале IV в и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского.

Присутствовал при кончине господина, он намочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этим одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуни многие чудеса.

Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но с Божьей помощью остался невредимым. Святой Лупп добровольно отдал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом.

5 сентября: что стоит сделать

В этот день следовало смотреть, как улетают журавли. Считалось, что если на Луппа журавли на юг потянулись, зима будет ранняя. Если журавли летят низко, то зима должна быть теплая, а если высоко — то холодная. Журавли летят низко, быстро, "молча" — жди скорой непогоды.

5 сентября: что нельзя делать

сквернословить и допускать плохие мысли;

выпускать домашних животных на улицу;

стоять на перекрестках брать деньги в долг.

5 сентября: украинские народные приметы

Листья папоротника закручивается вниз перед ясной погодой, а раскручивается на непогоду.

Хорошо уродится щавель — на теплую зиму.

Гуси летят высоко осень будет продолжительной.

Гуси домашние держат клювы в перьях — перед заморозками.

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