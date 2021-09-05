Астрологический прогноз на 5 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: в этот день стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми. Тот, кто сможет отстраниться от повседневной суеты, с большой долей вероятности получит ответ на давно не дающий покоя вопрос. Нужно отказаться от воплощения в жизнь новых дел, зато старые можно спокойно продолжать и заканчивать.

Символ дня: лилия.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 1.

Цвет дня: сиреневый, фиолетовый.

Камни дня: арагонит, беломорит, аметист, молочный опал, аквамарин.

За какую часть тела отвечает: глаза, кровеносная система.

Болезни дня: необходимо внимательно следить за состоянием здоровья органов, которые особенно уязвимы в этот день – глаз и артериального давления, в том числе и внутриглазного. Не стоит долго сидеть за компьютером, читать при плохом освещении, нервничать и злоупотреблять соленой пищей.

Слова дня: познай самое себя.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Брак и отношения дня: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться.

Мистика дня: у многих может появиться дар ясновидения, необходимо воспользоваться им, чтобы заглянуть в будущее.

Табу дня: нельзя рвать цветы и наступать на жуков.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди, которые предпочитают активным действиям созерцание и размышление. В окружающей действительности они чаще видят негатив, а не позитив: если им удастся наладить равновесие в этой сфере, можно будет говорить о гармоничном развитии их личности.

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