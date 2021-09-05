5 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня профессиональный праздник отмечают нефтянники.
Какой сегодня день
В воскресенье, 5 августа, в мире отмечают Международный день благотворительности и День нефтянника. В Индии в этот день празднуют День учителя, а в США — Национальный день пиццы с сыром.
Памятные даты 5 сентября
- 1698 — чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.
- 1793 — Французский национальный конгресс установил Режим Террора для защиты революции.
- 1800 — Королевство Великобритании захватило Мальту.
- 1918 — Совнарком Российской СФРР издал декрет о начале красного террора.
- 1929 — премьер Французской республики Бриан предложил объединить европейские государства в одну.
- 1939 — США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.
Церковный праздник сегодня 5 сентября
Православная церковь 5 сентября чтит память святого мученика Луппа Солунского. Мученик Лупп жил в конце III в. — начале IV в. и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Во время смерти господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуне многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым. Святой Лупп добровольно отдал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя плохо думать о родных
- Нельзя лениться
- Нельзя отказывать нуждающимся
- Нельзя стоять на перекрестках
- Нельзя выпускать домашних животных на улицу
- Нельзя брать деньги в долг
Приметы на 5 сентября
В народе день святого Лупа получил название "брусничник". К этому времени в лесах и на болотах успевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали корзины и шли по ягоды. Большой популярностью пользовалась квашеная брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогает при болезнях кишечника и печени.
- Если утренних заморозков нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.
- Если журавли 5 сентября отправились на юг — скоро наступит зима.
- Если журавли летят низко, то зима будет теплой.
- Дождь с громом в этот день предсказывали теплую осень и холодную зиму.
- Если есть утренние заморозки — жди ранней снег.
Именины 5 сентября
День ангела (именины) сегодня, 5 сентября, отмечают: Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.
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