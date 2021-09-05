5 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Сегодня профессиональный праздник отмечают нефтянники.

Какой сегодня день

В воскресенье, 5 августа, в мире отмечают Международный день благотворительности и День нефтянника. В Индии в этот день празднуют День учителя, а в США — Национальный день пиццы с сыром.

Национальный день пиццы с сыром в США / Associated Press

Памятные даты 5 сентября

1698 — чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды.

1793 — Французский национальный конгресс установил Режим Террора для защиты революции.

1800 — Королевство Великобритании захватило Мальту.

1918 — Совнарком Российской СФРР издал декрет о начале красного террора.

1929 — премьер Французской республики Бриан предложил объединить европейские государства в одну.

1939 — США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.

Церковный праздник сегодня 5 сентября

Православная церковь 5 сентября чтит память святого мученика Луппа Солунского. Мученик Лупп жил в конце III в. — начале IV в. и был верным слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Во время смерти господина, он омочил свою одежду его кровью и взял перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия святой Лупп творил в Солуне многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся преследованию от язычников, но силой Божией был сохранен невредимым. Святой Лупп добровольно отдал себя в руки мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия был усечен мечом.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя плохо думать о родных

Нельзя лениться

Нельзя отказывать нуждающимся

Нельзя стоять на перекрестках

Нельзя выпускать домашних животных на улицу

Нельзя брать деньги в долг

Приметы на 5 сентября

В народе день святого Лупа получил название "брусничник". К этому времени в лесах и на болотах успевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали корзины и шли по ягоды. Большой популярностью пользовалась квашеная брусника. Также эту ягоду уважали за целебные свойства. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогает при болезнях кишечника и печени.

Если утренних заморозков нет, то и сентябрь, согласно приметам, будет тоже теплым.

Если журавли 5 сентября отправились на юг — скоро наступит зима.

Если журавли летят низко, то зима будет теплой.

Дождь с громом в этот день предсказывали теплую осень и холодную зиму.

Если есть утренние заморозки — жди ранней снег.

Именины 5 сентября

День ангела (именины) сегодня, 5 сентября, отмечают: Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.

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