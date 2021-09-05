Три знака, которые сегодня могут приступать к ремонту

День кристально чистой энергетики, в течение которого приветствуются только созидательные процессы – любое разрушение находится под запретом. Успешными обещают быть любые дела, связанные со строительством и производством, они будут приносить как финансовую прибыль, так и положительные эмоции.

Сегодня, 5 сентября, начинать ремонт в доме могут все знаки Зодиака, но трем из них облагораживание собственного жилья показано особенно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые превыше всего на свете ценят уют и комфорт, никогда не бывают до конца довольны уровнем своей жизни. Им постоянно кажется, что их дом или квартира могли бы быть лучше, чем они есть на самом деле, поэтому они все время пытаются что-то усовершенствовать – ремонтируют, подкрашивают, меняют текстиль и покупают очередные безделушки. Сегодня сложатся благоприятные условия для того, чтобы затеять полномасштабный ремонт вплоть до полной перепланировки – не стоит упускать такой удачный шанс.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы постоянно прилагают массу усилий для того, чтобы получить титул хозяина самой стильной квартиры – или дома – если не во всем мире, то хотя бы на своей улице. Возможно, именно поэтому они никогда не бывают довольны дизайном своего жилья и время от времени придумывают – разумеется, с помощью знакомых дизайнеров или соответствующих журналов и сайтов – очередные фишки, которые позволят им тешить свое самолюбие. Сегодня их конек – стиль прованс, который позволит вписать в современный интерьер винтажную мебель.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, обеспокоенные тем, чтобы их быт был утонченным, с большим количеством произведений искусства, заинтересованы в том, чтобы все их статуэтки и картины обладали достойными "рамами" – то есть, вписывались бы в роскошный интерьер. Несмотря на то, что нынешний ремонт для представителей знака не первый и не последний, им стоит отнестись к очередному усовершенствованию интерьера с особым вниманием – возможно, следующий они смогут сделать не так быстро, как им того захочется.

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