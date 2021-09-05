Три знаки, які сьогодні можуть ставати до ремонту

День кришталево чистої енергетики, протягом якого вітаються тільки творчі процеси — будь-яке руйнування під забороною. Успішними обіцяють бути будь-які справи, пов'язані з будівництвом і виробництвом, вони будуть приносити як фінансовий прибуток, так і позитивні емоції.

Сьогодні, 5 вересня, починати ремонт в будинку можуть всі знаки зодіаку, але трьом із них ушляхетнення власного житла показано особливо.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які понад усе на світі цінують затишок і комфорт, ніколи не бувають до кінця задоволені рівнем свого життя. Їм постійно здається, що їхній будинок або квартира могли б бути кращими, ніж вони є насправді, тому вони весь час намагаються щось удосконалити — ремонтують, підфарбовують, змінюють текстиль і купують чергові дрібнички. Сьогодні складуться сприятливі умови для того, щоб затіяти повномасштабний ремонт аж до повного перепланування — не варто упускати такий вдалий шанс.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята постійно докладають масу зусиль для того, щоб отримати титул господаря найстильнішої квартири — чи будинку — якщо не в усьому світі, то хоча б на своїй вулиці. Можливо, саме тому вони ніколи не бувають задоволені дизайном свого житла і час від часу придумують — зрозуміло, за допомогою знайомих дизайнерів або відповідних журналів і сайтів — чергові фішки, які дозволять їм тішити своє самолюбство. Сьогодні їхній коник — стиль прованс, який дозволить вписати в сучасний інтер'єр вінтажні меблі.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези стурбовані тим, щоб їхній побут був витонченим, з великою кількістю творів мистецтва, зацікавлені в тому, щоб всі їхні статуетки і картини мали гідні "рами" — тобто, вписувалися б у розкішний інтер'єр. Незважаючи на те, що нинішній ремонт для представників знака не перший і не останній, їм варто поставитися до чергового удосконалення інтер'єру з особливою увагою — можливо, наступне вони зможуть зробити не так швидко, як їм того захочеться.

Читайте також: Гороскоп на 5 вересня для всіх знаків зодіаку: спокійний і милостивий день

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання