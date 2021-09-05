Паралімпіада у Токіо: неймовірні досягнення українців

Натепер українці здобули на цих змаганнях 98 медалей.

Українець став найуспішнішим спортсменом в історії літніх Паралімпіад, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 4 вересня.

Плавець Максим Крипак на змаганнях у Токіо здобув 15 медалей, причому 10 із них найвищого ґатунку.

Вчорашній день поповнив скарбничку збірної ще на чотири нагороди - легкоатлети Оксана Ботурчук, Ігор Цвєтов та байдарочниця Марина Мажула - вибороли "срібло", а стрілець Василь Ковальчук - "бронзу".

5 вересня 16 Паралімпіада закінчується. Натепер українці здобули на цих змаганнях 98 медалей і посідають у загальному заліку шосту позицію. У лідерах - паралімпійці Китаю та Великої Британії.

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Новини світу: українець став найуспішнішим спортсменом в історії літніх Паралімпіад

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