Паралімпіада у Токіо: неймовірні досягнення українців

Натепер українці здобули на цих змаганнях 98 медалей.
Українець став найуспішнішим спортсменом в історії літніх Паралімпіад, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 4 вересня.
Плавець Максим Крипак на змаганнях у Токіо здобув 15 медалей, причому 10 із них найвищого ґатунку.
Вчорашній день поповнив скарбничку збірної ще на чотири нагороди - легкоатлети Оксана Ботурчук, Ігор Цвєтов та байдарочниця Марина Мажула - вибороли "срібло", а стрілець Василь Ковальчук - "бронзу".
5 вересня 16 Паралімпіада закінчується. Натепер українці здобули на цих змаганнях 98 медалей і посідають у загальному заліку шосту позицію. У лідерах - паралімпійці Китаю та Великої Британії.
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