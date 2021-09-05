Паралимпиада в Токио: невероятные достижения украинцев

На данный момент украинцы получили на этих соревнованиях 98 медалей.

Украинец стал самым успешным спортсменом в истории летних Паралимпиад, — об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 4 сентября.

Пловец Максим Крипак на соревнованиях в Токио получил 15 медалей, причем 10 из них высшей пробы.

Вчерашний день пополнил копилку сборной еще на четыре награды — легкоатлеты Оксана Ботурчук, Игорь Цветов и байдарочница Марина Мажула — завоевали "серебро", а стрелок Василий Ковальчук — "бронзу".

5 сентября 16 Паралимпиада заканчивается. На данный момент украинцы получили на этих соревнованиях 98 медалей и занимают в общем зачете шестую позицию. В лидерах — паралимпийцы Китая и Великобритании.

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Новости мира: украинец стал самым успешным спортсменом в истории летних Паралимпиад

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