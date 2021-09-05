Comic Con Ukraine: украинцы одеваются в героев комиксов, фильмов и игр

Участники мероприятия, чтобы сюда попасть, стоят в огромной очереди, хотя вход и стоит полтысячи гривен.
В столице начался Comic Con Ukraine — фестиваль, на котором люди одеваются в героев комиксов, фильмов и игр.
Об этом шла речь в сюжете ТСН.19 30 4 сентября 2021.
Чтобы сюда попасть, стоят в огромной очереди, хотя вход и стоит полтысячи гривен. По подсчетам организаторов, Comic Con Ukraine посетили 40 000 человек.
Танцевали, играли в настольные и ролевые игры, причем не только люди, но и собаки. Владелец питомца в лучшем костюме получил робот-пылесос, а победителей среди людей определять сегодня — его ожидает приз в 100 000 гривен.
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