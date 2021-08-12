Comic Con Ukraine 2021: в Киев едет вампирша Леди Димитреску

На фестиваль в Украину приедет польская актриса и модель, которая подарила свою внешность Леди Димитреску из игр RE Village.

В Киеве, 4 и 5 сентября, на арт-заводе "Платформа" состоится Comic Con Ukraine 2021. На фестиваль приедет Леди Димитреску, а точнее — польская актриса, модель и косплеерка Елена Манковська в ее образе.

Леди Димитреску/Пресс-служба

Актриса раскроет весь ужас и благородство Альсины Димитреску — первого персонажа-вампира в серии игр Resident Evil. На создание такого колоритного образа разработчиков натолкнула реальная историческая личность, которая жила в 1600-х годах. В фестивальных планах Елены — автограф и фотосессия, а также выступление на главной сцене.

На фестиваль также приедет звезда легендарного сериала Breaking Bad — Джанкарло Эспозито. Он же Густаво "Ґус" Фринґ, он же Моффа Гидеон (The Mandalorian), он же Антон Кастильо (Far Cry 6).

Джанкарло Эспозито/Пресс-служба

Напомним, на музыкальной сцене Comic Con Ukraine 2021 выступят Eileen, Percival, а самобытная метал-формация AGHIAZMA выйдет на сцену в компании культового блогера-диггера SUPER SUS. Своим звучанием порадуют украинские артисты: electronic synth-rock группа ORIONIX, киевские креативщики GannaBaby, столичная коллаба мертвецов, пауков и летучих мышей ZWYNTAR, рок-н-ролл бэнд с мощным звучанием ONAWEY, яркая смесь альтернативного рока, электроники и крутых образов в лице BAD PIT и другие.

На крупнейшей в стране Аллее Художников представят работы талантливые художники из Украины и мира.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку