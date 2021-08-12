Comic Con Ukraine 2021: в Киев едет вампирша Леди Димитреску

На фестиваль в Украину приедет польская актриса и модель, которая подарила свою внешность Леди Димитреску из игр RE Village.
В Киеве, 4 и 5 сентября, на арт-заводе "Платформа" состоится Comic Con Ukraine 2021. На фестиваль приедет Леди Димитреску, а точнее — польская актриса, модель и косплеерка Елена Манковська в ее образе.
Актриса раскроет весь ужас и благородство Альсины Димитреску — первого персонажа-вампира в серии игр Resident Evil. На создание такого колоритного образа разработчиков натолкнула реальная историческая личность, которая жила в 1600-х годах. В фестивальных планах Елены — автограф и фотосессия, а также выступление на главной сцене.
На фестиваль также приедет звезда легендарного сериала Breaking Bad — Джанкарло Эспозито. Он же Густаво "Ґус" Фринґ, он же Моффа Гидеон (The Mandalorian), он же Антон Кастильо (Far Cry 6).
Напомним, на музыкальной сцене Comic Con Ukraine 2021 выступят Eileen, Percival, а самобытная метал-формация AGHIAZMA выйдет на сцену в компании культового блогера-диггера SUPER SUS. Своим звучанием порадуют украинские артисты: electronic synth-rock группа ORIONIX, киевские креативщики GannaBaby, столичная коллаба мертвецов, пауков и летучих мышей ZWYNTAR, рок-н-ролл бэнд с мощным звучанием ONAWEY, яркая смесь альтернативного рока, электроники и крутых образов в лице BAD PIT и другие.
На крупнейшей в стране Аллее Художников представят работы талантливые художники из Украины и мира.