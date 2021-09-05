Гороскоп на 5 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают двигаться дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 сентября 2021 рассказывает, что Овнов наполнят силы, а Ракам следует достойно работать.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Силы наполняют вас. В отношениях время расцвести. Попробуйте наслаждаться выходными, забыв о работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Смело двигайтесь вперед. В любви не стоит делать больно своему партнеру или партнерше. В рабочих делах вам не хватает энтузиазма.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Вы получите награду за свою работу. В любви надейтесь на большее. На работе можно попросить премию.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка пентаклей"
Достойно работайте и получите результат. В отношениях попробуйте решать ваши проблемы вместе. На работе продолжайте действовать в том же духе.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Туз пентаклей"
Эта карта считается лучшей среди карт Таро. В любви наслаждайтесь тем, что имеете. Попробуйте достичь новых высот на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Мир"
Ищите гармонии. В отношениях вы получите невероятное наслаждение. На работе стоит найти единомышленников.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Королева жезлов"
Используйте свой разум как оружие. В отношениях может быть больно. А на работе будут озвучивать старые обиды.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Паж мечей"
Действуйте активно. В отношениях могут возникнуть конфликты. На работе ожидайте новых вызовов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Ожидайте новых испытаний. В отношениях начните экономить. На работе ищите новые финансовые начинания.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем сразу. В сосунков вдумчиво выбирайте что-то одно. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Влюбленные"
В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет найти хороших коллег.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Четверка мечей"
Нужно отдохнуть. В отношениях ищите покоя. На работе отправляйтесь в отпуск.
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