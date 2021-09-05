Трамп хочет продать свой отель в Вашингтоне: одни убытки

В 2019 году Трамп уже пытался продать права на отель за 500 млн долларов

Экс-президент США ведет переговоры о продаже прав на свой отель Trump International Hotel в Вашингтоне.

Об этом информирует Axios со ссылкой на источники.

Трамп хочет продать права аренды застройщику, который будет вести переговоры с гостиничными компаниями, а те в свою очередь будут управлять недвижимостью и проведут ее ребрендинг. Подробности условий сделки пока не известны. Представители Трампа вели переговоры с крупными гостиничными сетями и инвесторами.

В 2019 году Трамп уже пытался продать права на отель за 500 млн долларов. С начала пандемии коронавируса гостиничный бизнес Трампа понес убытки.

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Отель Trump International Hotel располагается в историческом здании Старого почтамта в центре Вашингтона. В 2013 году компания Трампа The Trump Organization заключила договор аренды с администрацией общих служб сроком на 60 лет. По состоянию на 2017 год месячная стоимость аренды составляла $250 тыс. Договор предполагает увеличение стоимости аренды по мере роста инфляции.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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