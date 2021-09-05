Трамп хоче продати свій готель у Вашингтоні: одні збитки

У 2019 Трамп уже намагався продати права на готель за 500 млн доларів

Експрезидент США веде переговори про продаж прав на свій готель Trump International Hotel у Вашингтоні.

Про це інформує Axios з посиланням на джерела.

Трамп хоче продати права оренди забудовника, який буде вести переговори з готельними компаніями, а ті своєю чергою будуть управляти нерухомістю і проведуть її ребрендинг. Подробиці умов угоди поки не відомі. Представники Трампа вели переговори з великими готельними мережами і інвесторами.

У 2019 Трамп уже намагався продати права на готель за 500 млн доларів. З початку пандемії коронавірусу готельний бізнес Трампа зазнав збитків.

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Готель Trump International Hotel розташовується в історичній будівлі Старого поштамту в центрі Вашингтона. У 2013 році компанія Трампа The Trump Organization уклала договір оренди з адміністрацією загальних служб терміном на 60 років. Станом на 2017 рік місячна вартість оренди становила $ 250 тис. Договір передбачає збільшення вартості оренди в міру зростання інфляції.

Також Трамп працює над "важливим проектом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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