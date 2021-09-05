Астрологічний прогноз на 5 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: цього дня варто уникати хвилювань — нестійкий емоційний фон може негативно позначитися на поточних справах і взаєминах із людьми. Той, хто зможе відсторонитися від повсякденної суєти, з великою часткою ймовірності отримає відповідь на запитання. яке давно не дає спокою. Потрібно відмовитися від втілення в життя нових справ, зате старі можна спокійно продовжувати і закінчувати.

Символ дня: лілія.

Стихія дня: Вода.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Число дня: 1.

Колір дня: бузковий, фіолетовий.

Камені дня: арагонит, беломорит, аметист, молочний опал, аквамарин.

За яку частину тіла відповідає: очі, кровоносна система.

Хвороби дня: необхідно уважно стежити за станом здоров'я органів, які особливо вразливі цього дня — очей і артеріального тиску, зокрема і внутрішньоочного. Не варто довго сидіти за комп'ютером, читати за поганого освітлення, нервувати і зловживати солоною їжею.

Слова дня: пізнай саму себе.

Геометрична фігура дня: хвилясті лінії.

Шлюб і взаємини дня: від з'ясування стосунків із близькою людиною краще відмовитися.

Містика дня: у багатьох може з'явитися дар ясновидіння, необхідно скористатися ним, щоб заглянути в майбутнє.

Табу дня: не можна рвати квіти і наступати на жуків.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди, які вважають за краще активних дій споглядання і роздуми. У навколишній дійсності вони частіше бачать негатив, а не позитив: якщо їм вдасться налагодити рівновагу в цій сфері, можна буде говорити про гармонійний розвиток їх особистості.

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