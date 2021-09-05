Народні прикмети, обряди і звичаї 5 вересня

Листя папороті закручується вниз перед ясною погодою, а розкручується на негоду.

5 вересня церква та віряни вшановують пам'ять вiддання свята Успіння Пресвятої Богородицi, мученика Луппа, священномученика Іринея, єпископа Ліонського, преподобних Євтихiя та Флорентiя, святителя Калиника, патріарха Константинопольського.

5 вересня: народні традиції

На Гуцульщині в цей день відзначали свято вовків; крім доїння овець та корів, інших робіт, пов'язаних з тваринництвом, намагалися не виконувати. З цього часу починає облітати листя з осик. Якщо падолист лягає горілиць — на холодну зиму, а долілиць — зима буде теплою. Пізній падолист — на суху осінь.

5 вересня: церковне свято

Цього дня православні шанують пам`ять мученика Луппа, який жив наприкінці III ст., - початку IV ст і був вірною слугою святого великомученика Димитрія Солунського.

Присутній під час кончині пана, він намочив свій одяг його кров`ю і узяв перстень з його руки. Цим одягом, а також перснем і ім`ям великомученика Димитрія святий Лупп творив в Солуні багато чудес.

Він розбив язичницькі ідоли, за що піддався переслідуванню від язичників, але з Божою допомогою залишився неушкодженим. Святий Лупп добровільно віддав себе до рук мучителів і за велінням імператора Максиміана Галерія був усічений мечем.

5 вересня: що варто зробити

Цього дня слід було дивитися, як відлітають журавлі. Вважалося, що якщо на Луппа журавлі на південь потягнулися, зима буде рання. Якщо журавлі летять низько, то зима має бути тепла, а якщо високо — то холодна. Журавлі летять низько, швидко, “мовчки” — чекай швидкої негоди.

5 вересня: що не можна робити

лихословити і допускати погані думки;

випускати домашніх тварин на вулицю;

стояти на перехрестях брати гроші в борг.

5 вересня: українські народні прикмети

Листя папороті закручується вниз перед ясною погодою, а розкручується на негоду.

Добре вродить щавель - на теплу зиму.

Гуси летять високо осінь буде тривалою.

Гуси свійські тримають дзьоби в пір'ї — перед заморозками.

Читайте також:

Ретроградний Плутон : дата і вплив

: дата і вплив Ретроградний Юпітер 2021 : що варто зробити та чого слід уникати

: що варто зробити та чого слід уникати Меркурій припинив бути ретроградним: що варто зробити та чого уникати

Також читайте Таропрогноз на осінь: що карти нам віщують

Погода на 4-5 вересня та поради для гарного настрою від Фросі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання