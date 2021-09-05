В Житомире убили мать с дочкой, а квартиру подожгли

Полиция устанавливает обстоятельства двойного убийства
В Житомире спасатели приехали по вызову о пожаре в квартиру на 5 этаже, во время тушения огня они обнаружили тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти, поэтому вызвали полицию.
Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
"Сейчас выяснено, что погибшими являются 36-летняя жительница Житомира и ее 13-летняя дочь, которые проживали в этом доме. При осмотре тел обоих специалисты зафиксировали ранения. Причины смерти женщины и ребенка установят судебно-медицинские эксперты", — отметили в ведомстве.
Полиция начала уголовное расследование и продолжаются следственно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств происшествия и лиц, причастных к тяжкому преступлению.
Напомним, что недавно в Киеве после избиения сожительницей погиб человек. Во время конфликта из-за употребления алкоголя женщина нанесла ему смертельную травму.