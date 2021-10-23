В Киеве устроили массовый забег с собаками

В воскресенье участников марафона будет в 30 раз больше, поэтому власть перекроет два моста через Днепр и с десяток улиц в центре города.

В Киеве в субботу, 23 октября, состоялся забег с собаками. Больше 250 участников преодолевали дистанцию в один, три и пять километров.

Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Породы четвероногих самые разнообразные — от малых пуделей и до крупных немецких догов. Лай иногда стоял такой, что люди друг друга не слышали.

После финиша участникам вручали по две медали — хозяину и любимцу. Хотя больше счастья, кажется, собакам приносили пункты с водой и пищей.

ТСН.ua

"Забег сам имеет такое символическое значение. Мы хотим, чтобы украинцы больше бегали со своими домашними любимцами. Завтра ожидаем основные дистанции — 10, 21, 42", — отметил организатор забега Дмитрий Черницкий.

Этот забег стал началом двухдневного марафона в столице. В воскресенье, 24 октября, участников будет в 30 раз больше, поэтому власть перекроет два моста через Днепр и с десяток улиц в центре города.

Новости Украины: в Киеве состоялся забег с собаками

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