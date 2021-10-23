Вбивство Галини Гатчінс: Болдвін не знав, що в зброї був бойовий патрон

Жодних звинувачень поки пред'явлено не було.
Американський актор Алек Болдвін, який під час знімань вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс, не знав, що в зброї є бойовий патрон.
Про це із посиланням на оприлюднений у п'ятницю, 22 жовтня, протокол суду повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що знаменитість отримав заряджену зброю від помічника режисера, який не знав, що пістолет з реквізиту був заряджений бойовим патроном, тож запевняв у його безпечності за кілька хвилин до трагедії.
Слідчі встановили, що режисер Джоел Соуза, який отримав поранення ключиці й вже виписався з лікарні, в момент інциденту стояв позаду Гатчінс.
Розслідування триває. Правоохоронці вилучили в якості доказу закривавлений костюм Болдвіна, зброю, з якої був здійснений постріл, а також інші гвинтівки і боєприпаси, використовувані під час знімань.
Жодних звинувачень поки пред'явлено не було. За словами представника шерифа Хуана Ріоса, актору дозволили подорожувати. "Він вільна людина", - вказав поліціянт.
Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза