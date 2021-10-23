Вбивство Галини Гатчінс: Болдвін не знав, що в зброї був бойовий патрон

Вбивство Галини Гатчінс: Болдвін не знав, що в зброї був бойовий патрон

Жодних звинувачень поки пред'явлено не було.

Американський актор Алек Болдвін, який під час знімань вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс, не знав, що в зброї є бойовий патрон.

Про це із посиланням на оприлюднений у п'ятницю, 22 жовтня, протокол суду повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що знаменитість отримав заряджену зброю від помічника режисера, який не знав, що пістолет з реквізиту був заряджений бойовим патроном, тож запевняв у його безпечності за кілька хвилин до трагедії.

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Слідчі встановили, що режисер Джоел Соуза, який отримав поранення ключиці й вже виписався з лікарні, в момент інциденту стояв позаду Гатчінс.

Розслідування триває. Правоохоронці вилучили в якості доказу закривавлений костюм Болдвіна, зброю, з якої був здійснений постріл, а також інші гвинтівки і боєприпаси, використовувані під час знімань.

Жодних звинувачень поки пред'явлено не було. За словами представника шерифа Хуана Ріоса, актору дозволили подорожувати. "Він вільна людина", - вказав поліціянт.

Як повідомлялося, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза

Також читайте Алек Болдвін випадково застрелив операторку: друзі та знайомі українки прокоментували трагедію Вбита Галина Гатчінс родом з України. Вона з родини військових, тому народилася за Полярним колом, а виросла в Києві. Операторка закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Міжнародна журналістика" та працювала журналісткою-розслідувачкою. Пізніше Галина переїхала до США і в 2015 році закінчила Американський інститут кіно, почавши працювати над фільмами. Нагадаємо, що лауреат "Еммі" і "Золотого Глобуса", номінант на "Оскар" Алек Болдвін грав у вестерні "Іржа" головну роль, він же продюсував стрічку, в основі сюжету якої - випадкове вбивство. За кілька годин до трагедії Алек Болдвін виклав у соцмережу фотографію з кривавою плямою на грудях. Її негайно видалили, щойно пролилася справжня кров.

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