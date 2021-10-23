Убийство Галины Гатчинс: Болдуин не знал, что в оружии был боевой патрон

Убийство Галины Гатчинс: Болдуин не знал, что в оружии был боевой патрон

Никаких обвинений пока предъявлено не было.

Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Гатчинс, не знал, что в оружии есть боевой патрон.

Об этом со ссылкой на обнародованный в пятницу, 22 октября, протокол суда сообщает The Associated Press.

Отмечается, что знаменитость получил заряженное оружие от помощника режиссера, который не знал, что пистолет из реквизита был заряжен боевым патроном, поэтому уверял в его безопасности за несколько минут до трагедии.

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Следователи установили, что режиссер Джоэл Соуза, который получил ранение ключицы и уже выписался из больницы, в момент инцидента стоял позади Гатчинс.

Расследование продолжается. Правоохранители изъяли в качестве доказательства окровавленный костюм Болдвина, оружие, из которого был произведен выстрел, а также другие винтовки и боеприпасы, используемые во время съемок.

Никаких обвинений пока предъявлено не было. По словам представителя шерифа Хуана Риоса, актеру позволили путешествовать. "Он свободный человек", — отметил полицейский.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Гатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза

Также читайте Алек Болдуин случайно застрелил оператора: друзья и знакомые украинки прокомментировали трагедию Убитая Галина Гатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, поэтому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор закончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работать над фильмами. Напомним, что лауреат "Эмми" и "Золотого Глобуса", номинант на "Оскар" Алек Болдуин играл в вестерне "Ржавчина" главную роль, он же продюсировал ленту, в основе сюжета которой — случайное убийство. За несколько часов до трагедии Болдуин выложил в соцсеть фотографию с кровавым пятном на груди. Ее немедленно удалили, как только пролилась настоящая кровь.

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