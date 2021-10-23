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Убийство Галины Гатчинс: Болдуин не знал, что в оружии был боевой патрон

Убийство Галины Гатчинс: Болдуин не знал, что в оружии был боевой патрон

Associated Press

Никаких обвинений пока предъявлено не было.

Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Гатчинс, не знал, что в оружии есть боевой патрон.

Об этом со ссылкой на обнародованный в пятницу, 22 октября, протокол суда сообщает The Associated Press.

Отмечается, что знаменитость получил заряженное оружие от помощника режиссера, который не знал, что пистолет из реквизита был заряжен боевым патроном, поэтому уверял в его безопасности за несколько минут до трагедии.

Следователи установили, что режиссер Джоэл Соуза, который получил ранение ключицы и уже выписался из больницы, в момент инцидента стоял позади Гатчинс.

Расследование продолжается. Правоохранители изъяли в качестве доказательства окровавленный костюм Болдвина, оружие, из которого был произведен выстрел, а также другие винтовки и боеприпасы, используемые во время съемок.

Никаких обвинений пока предъявлено не было. По словам представителя шерифа Хуана Риоса, актеру позволили путешествовать. "Он свободный человек", — отметил полицейский.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Гатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза

Новости мира: на съемочной площадке в США актер Алек Болдуин застрелил украинку-оператора

Новости мира: на съемочной площадке в США актер Алек Болдуин застрелил украинку-оператора
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