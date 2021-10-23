Убийство Галины Гатчинс: Болдуин не знал, что в оружии был боевой патрон

Никаких обвинений пока предъявлено не было.
Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Гатчинс, не знал, что в оружии есть боевой патрон.
Об этом со ссылкой на обнародованный в пятницу, 22 октября, протокол суда сообщает The Associated Press.
Отмечается, что знаменитость получил заряженное оружие от помощника режиссера, который не знал, что пистолет из реквизита был заряжен боевым патроном, поэтому уверял в его безопасности за несколько минут до трагедии.
Следователи установили, что режиссер Джоэл Соуза, который получил ранение ключицы и уже выписался из больницы, в момент инцидента стоял позади Гатчинс.
Расследование продолжается. Правоохранители изъяли в качестве доказательства окровавленный костюм Болдвина, оружие, из которого был произведен выстрел, а также другие винтовки и боеприпасы, используемые во время съемок.
Никаких обвинений пока предъявлено не было. По словам представителя шерифа Хуана Риоса, актеру позволили путешествовать. "Он свободный человек", — отметил полицейский.
Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Гатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза