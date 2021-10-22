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Алек Болдуин впервые прокомментировал случайное убийство оператора на съемочной площадке

Алек Болдуин впервые прокомментировал случайное убийство оператора на съемочной площадке

Associated Press

Знаменитость опубликовал несколько сообщений.

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина", впервые прокомментировал трагедию.

В своем Twitter 63-летний лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" опубликовал два сообщения, где выразил свои соболезнования и поделился, что шокирован. Алек отметил, что сотрудничает с копами, чтобы выяснить причину несчастного случая.

© instagram.com/alecbaldwininsta
instagram.com/alecbaldwininsta

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического события, которое унесло жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", — написал звезда.

© instagram.com/alecbaldwininsta
instagram.com/alecbaldwininsta

В комментариях коллеги поддержали звезду.

  • Мои мысли с тобой
  • Ужасная ситуация
  • Какая трагедия для всех причастных. Мне так жаль.

Заметим, в четверг, 21 октября, на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должна было быть заряжено холостыми патронами. Звезда случайно убил оператора-украинку Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

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