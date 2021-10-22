Алек Болдуин впервые прокомментировал случайное убийство оператора на съемочной площадке

Знаменитость опубликовал несколько сообщений.

Американский актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора Галину Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина", впервые прокомментировал трагедию.

В своем Twitter 63-летний лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" опубликовал два сообщения, где выразил свои соболезнования и поделился, что шокирован. Алек отметил, что сотрудничает с копами, чтобы выяснить причину несчастного случая.

instagram.com/alecbaldwininsta

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического события, которое унесло жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия, и я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье. Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", — написал звезда.

instagram.com/alecbaldwininsta

В комментариях коллеги поддержали звезду.

Мои мысли с тобой

Ужасная ситуация

Какая трагедия для всех причастных. Мне так жаль.

Заметим, в четверг, 21 октября, на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, актер Алек Болдуин выстрелил из оружия, которое должна было быть заряжено холостыми патронами. Звезда случайно убил оператора-украинку Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

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