Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство операторки на знімальному майданчику

Знаменитість опублікував декілька дописів.

Американський актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-операторку Галину Гатчінс під час знімань вестерну "Іржа", вперше прокоментував трагедію.

У своєму Twitter 63-річний лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" опублікував два дописи, де висловив свої співчуття та поділився, що шокований. Алек зазначив, що співпрацює з копами, аби з'ясувати причину нещасного випадку.

instagram.com/alecbaldwininsta

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль щодо трагічної події, яка забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія, і я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце розбите за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", – написав зірка.

instagram.com/alecbaldwininsta

У коментарях колеги підтримали зірку.

Мої думки з тобою

Жахлива ситуація

Яка трагедія для всіх причетних. Мені так шкода.

Зауважимо, у четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику фільму "Іржа" у Санта-Фе, що в штаті Нью-Мексико, актор Алек Болдуін вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Зірка випадково вбив операторку-українку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.

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