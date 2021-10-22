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Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство операторки на знімальному майданчику

Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство операторки на знімальному майданчику

Associated Press

Знаменитість опублікував декілька дописів.

Американський актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-операторку Галину Гатчінс під час знімань вестерну "Іржа", вперше прокоментував трагедію.

У своєму Twitter 63-річний лауреат премій "Золотий глобус" і "Еммі", а також номінант на "Оскар" опублікував два дописи, де висловив свої співчуття та поділився, що шокований. Алек зазначив, що співпрацює з копами, аби з'ясувати причину нещасного випадку.

© instagram.com/alecbaldwininsta
instagram.com/alecbaldwininsta

"Немає слів, щоб передати мій шок і печаль щодо трагічної події, яка забрала життя Галини Гатчінс, дружини, матері і нашої глибоко шанованої колеги. Я повністю співпрацюю з поліцейським розслідуванням, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія, і я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропонуючи свою підтримку йому і його родині. Моє серце розбите за її чоловіка, їхнього сина і всіх, хто знав і любив Галину", – написав зірка.

© instagram.com/alecbaldwininsta
instagram.com/alecbaldwininsta

У коментарях колеги підтримали зірку.

  • Мої думки з тобою
  • Жахлива ситуація
  • Яка трагедія для всіх причетних. Мені так шкода.

Зауважимо, у четвер, 21 жовтня, на знімальному майданчику фільму "Іржа" у Санта-Фе, що в штаті Нью-Мексико, актор Алек Болдуін вистрілив зі зброї, яка мала бути заряджена холостими патронами. Зірка випадково вбив операторку-українку Галину Гатчінс та поранив режисера Джоела Соуза.

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