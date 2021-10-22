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Посадовці оборонного підприємства постачали українські запчастини до бойових винищувачів РФ

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Посадовці оборонного підприємства постачали українські запчастини до бойових винищувачів РФ

СБУ

Схему організували посадовці вітчизняного держпідприємства і керівники афілійованих комерційних структур.

СБУ викрила масштабну схему тіньового виробництва, розкрадання і переправлення до РФ запчастин до бойових винищувачів країни-агресора. Продукцію викрадали в процесі виробництва на одному з оборонних держпідприємств у Харківській області.

Про це повідомляє СБУ.

Встановили, що схему організували посадовці вітчизняного держпідприємства і керівники афілійованих комерційних структур. Вони на замовлення РФ постачали їм запчастини для авіадвигунів російських бойових літаків. Серед них – винищувачі МіГ-29, Су-27 та Су-30, а також ударні гелікоптери Мі-24 і транспортно-бойові вертольоти Мі-35.

Для незаконного переправлення запчастин через митний кордон зловмисники вносили неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Під час обшуків на виробництві та за адресами проживання зловмисників СБУ виявила:

  • велику кількість авіаційних запчастин, підготовлених до нелегального переправлення за кордон;
  • чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторам та учасникам злочинної схеми про підозру у вчиненні правопорушень за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі СБУ ліквідувала міжнародний транзитний канал нелегального переправлення оптових партій тютюнових виробів до Євросоюзу.

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