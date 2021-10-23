Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 23 октября 2021 рассказывает, что Овны имеют наслаждаться плодами своего труда, а Стрельцы — смело двигаться вперед.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 23 октября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В отношениях позвольте себе слабости. На работе вы успешно реализуете проект.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не стоит ссориться по пустякам. В любви не стоит искать причин для скандалов. В движении по карьерной лестнице лучше переждать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Девятка жезлов"

Иногда вы сами создаете себе проблемы. В отношениях будет сложно. А на работе не беритесь за несколько проектов сразу.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Перед вами открываются большие перспективы. На работе энергично работайте, а в отношениях ищите достойного партнера.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Умеренность"

Только переливать из пустого в порожнее. На работе стоит задуматься о своей роли, а в отношениях — найти баланс.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Ожидайте испытания. В отношениях вы закрываете глаза на проблемы. На работе вам могут сделать больно.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут обмануть. А ваши чувства обидят. На работе ищите гармонию.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз пентаклей"

Ситуация улучшится. На работе работайте в этом же духе и дальше. В отношениях не забывайте о гармонии.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Смело двигайтесь вперед. В любви покажите, что вы — достойный вариант. На работе следует убедиться в своем результате.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Скупость вам не подходит. Но на работе нужно быть экономными. В отношениях избегайте пустых расходов.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывают свой талант в землю. На работе посвятите день развития. В отношениях поймите, чего вы хотите на самом деле.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Страшный суд"

Будьте готовы принять ответственность за свои поступки. В отношениях может быть больно. А на работе ожидайте испытаний.

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