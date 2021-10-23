Ее выбрали из 25 участниц: кто она — "Мисс Украина-2021"

Ее выбрали из 25 участниц: кто она — "Мисс Украина-2021"

Конкурс в этом году юбилейный. Поэтому подготовка к нему длилась полгода. Проводили кастинги, договаривались с артистами, которые будут петь вживую во время выходов участниц.

21 октября во Дворце "Украина" состоялся 30-й гранд-финал самого престижного конкурса красоты в стране — национальный конкурс "Мисс Украина 2021".

О том, что происходило за кулисами и кто из украинок - самая красивая — 22 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Так, на главном конкурсе красоты страны среди 25 участниц выбрали ту, что поедет на мисс мира в Пуэрто-Рико. На шоу пришли звезды и гости, несмотря на не дешевые цены на билеты.

Конкурс в этом году юбилейный. Поэтому подготовка к нему длилась полгода. Проводили кастинги, договаривались с артистами, которые будут петь вживую во время выходов участниц.

Организаторы уверяют, что участницы этого года подобраны самым тщательным образом: точно не замужем, без мужей, без детей, знают английский, с хорошими параметрами, занимаются благотворительностью и спортом.

Поэтому и желающих посмотреть на такие национальные сокровища собрался полный дворец "Украина", потому что за масштабными конкурсами публика, говорит, соскучилась.

Девушки друг перед другом красуются фигурами. Все, говорят, заметно похудели из-за стресса и физических нагрузок перед конкурсом. А чтобы старания участниц не были напрасными, им подобрали костюмы, подчеркивающие фигуры.

За короткое время претендентки на корону пытались показать свою харизму, чтобы их достойно оценили, ведь выходов перед жюри было не так много.

На конкурс купальников участницы выходили еще в полном составе. А уже после него — выбрали только половину, которая прошла дальше.

Одной из тех, кто вошли в двенадцатку, стала харьковчанка Кристина Селезнева. Девушка потеряла туфли и продолжила без них на цыпочках, это жюри понравилось.

Также из-за длинных платьев, на выходе в вечернем наряде, одна из участниц едва устояла на ногах.

Из двенадцати в конце концов выбрали шесть потенциальных победительниц. Они прошли интеллектуальный конкурс и переоделись в другие платья. Последний выход сопровождал Монатик.

Новости Украины: как проходил конкурс "Мисс Украина-2021" и которая из девушек стала победительницей

Среди шестерки выбрали "Miss Earth Ukraine 2021" — Марина Литвин из Запорожской области, которая полетит на конкурс за границу и винничанку Ольгу Шампай, которую отправят на международный "Miss International Ukraine 2021".

Победительницей стала 22-летняя Александра Яремчук, из Винницкой области.

Жюри не объясняет, чем именно покорила их девушка. Из ее выходов видно, что она была скромнее всех остальных участниц. Выделиться не пыталась. Через несколько недель новоиспеченная мисс поедет в Пуэрто-Рико, где в декабре состоится конкурс "Мисс Мира".

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