Facebook подала в суд на украинца: подробности

Facebook подала в суд на украинца: подробности

Украинский хакер якобы украл данные 178 млн пользователей Facebook.

Американская компания Facebook обвинила гражданина Украины Александра Солонченко в компиляции и продаже данных 178 миллионов пользователей одноименной соцсети.

Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что в четверг, 21 октября, корпорация подала соответствующий иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

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Истцы утверждают, что украинский хакер нарушил условия использования платформы, получив с помощью автоматизированного метода идентификационные данные и номера телефонов примерно 178 миллионов пользователей Facebook.

Преступной деятельностью Солонченко якобы занимался в период с 2018 до 2019 год, продавая полученную информацию другим компания на вебсайте Raid Forums, пользователи которого покупают слитые или похищенные данные.

В качестве доказательства адвокаты Facebook предоставили суду скриншот с постом с якобы страницы Солонченко, в котором он предлагает желающим приобрести конфиденциальные данные.

"У меня также есть несколько других баз данных, списки потребителей, базы данных B2B по всему миру, базы данных телефонов, непубличные данные FB (180 миллионов для США), — якобы писал обвиняемый. — Пожалуйста, напишите мне в личку, если интересно".

Сторона обвинения просит о проведении судебного разбирательства присяжных, чтобы запретить Солонченко использовать или продавать любые данные, полученные с Facebook. Компания также требует возместить убытки на неразглашенную сумму.

Недавно на платформе Facebook возникла серия сбоев, самый масштабный из которых длился около семи часов. Причиной стало неудачное внесении изменений в конфигурации.

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