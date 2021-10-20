Цукерберг решил переименовать Facebook — СМИ

Будущий ребрендинг связывают со стремлением Цукерберга к созданию "метавселенной".

Корпорация Facebook, владеющая одноименной соцсетью, а также Instagram и мессенджером WhatsApp, планирует провести ребрендинг и уже на следующей неделе объявит об изменении названия.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Verge.

Отмечается, что генеральный директор компании Марк Цукерберг собирается рассказать о соответствующих планах во время ежегодной конференции Connect 28 октября или раньше.

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В издании связывают будущий ребрендинг со стремлением Цукерберга к созданию "метавселенной".

Сейчас более 10 тысяч сотрудников Facebook работают над разработкой AR-очков, которые, по мнению главы компании, впоследствии станут такими же массовыми, как смартфоны. В июле Цукерберг заявлял, что в течение следующих нескольких лет Facebook "фактически перейдет от компании социальных сетей к компании метавселенной".

Ранее американская корпорация Facebook объявила о намерении создать в течение следующих пяти лет 10 тысяч рабочих мест в Европейском Союзе. В состав европейских сотрудников будут входить "узкоспециализированные инженеры", которые будут создавать "метавселенную".

В 2014 году Facebook за два миллиарда долларов купил компанию Oculus, которая производит гарнитуры для виртуальной реальности (VR). С тех пор корпорация разрабатывает Horizon, цифровой мир, в котором люди смогут взаимодействовать с помощью технологии VR.

В августе компания представила Horizon Workrooms — приложение, в котором коллеги с помощью гарнитур для VR могут проводить собрания в виртуальной комнате, где все они выглядят как мультяшные 3D-версии самих себя.

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