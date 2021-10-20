Цукерберг вирішив перейменувати Facebook - ЗМІ

Майбутній ребрендинг пов'язують із прагненням Цукерберга до створення "метавсесвіту".

Корпорація Facebook, яка володіє однойменною соцмережею, а також Instagram і месенджером WhatsApp, планує провести ребрендинг і вже наступного тижня оголосить про зміну назви.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Verge.

Зазначається, що генеральний директор компанії Марк Цукерберг збирається розповісти про відповідні плани під час щорічної конференції Connect 28 жовтня або раніше.

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У виданні пов'язують майбутній ребрендинг із прагненням Цукерберга до створення "метавсесвіту".

Зараз понад 10 тисяч співробітників Facebook працюють над розробкою AR-окулярів, які, на думку очільника компанії, згодом стануть такими ж масовими, як смартфони. У липні Цукерберг заявляв, що впродовж наступних кількох років Facebook "фактично перейде від компанії соціальних мереж до компанії метавсесвіту".

Раніше американська корпорація Facebook оголосила про намір створити впродовж наступних п'яти років 10 тисяч робочих місць в Європейському Союзі. До складу європейських співробітників будуть входити "вузькоспеціалізовані інженери", які створюватимуть "метавсесвіт".

У 2014 році Facebook за два мільярди доларів купив компанію Oculus, яка виробляє гарнітури для віртуальної реальності (VR). Відтоді корпорація розробляє Horizon, цифровий світ, в якому люди зможуть взаємодіяти за допомогою технології VR.

У серпні компанія представила Horizon Workrooms - застосунок, в якому колеги за допомогою гарнітур для VR можуть проводити збори у віртуальній кімнаті, де всі вони виглядають як мультяшні 3D-версії самих себе.

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