Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Associated Press

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і козанні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: негативний в енергетичному плані день, коли сили зла панують безмежно. Важливо пручатися різного роду спокусам — про зроблену їм поступку згодом доведеться пошкодувати. Важливі справи необхідно відкласти — через безліч перешкод вони не зрушать з місця. Не можна також проводити фінансові операції і призначати ділові переговори.

Символ дня: змія.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 6

Колір дня: червоний.

Камені дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, особливо це торкнеться підшлункової залози — при перших ознаках нездужання необхідно дотримуватись рекомендацій лікаря.

Слова дня: успіх, перемога.

Геометрична фігура дня: овал.  

Шлюб і стосунки дня: можливий серйозний конфлікт з близькою людиною, уникнути якого можна, звівши спілкування до мінімуму.

Містика дня: потрібно перечитати улюблену езотеричну літературу — в ній відкриються нові знання.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри, сваритися і їсти яблука.

Які люди народжуються цього дня: народжених цього дня відрізняє підвищена емоційність, що робить їхній характер складним, тому вони найчастіше є одинаками — в колективі їм працювати важко. Найчастіше вони обирають шлях фрілансерів, які працюють в різних професійних сферах.

Прогнози на тиждень:

Наступна публікація