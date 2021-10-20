Астрологічний прогноз на 20 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і козанні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: негативний в енергетичному плані день, коли сили зла панують безмежно. Важливо пручатися різного роду спокусам — про зроблену їм поступку згодом доведеться пошкодувати. Важливі справи необхідно відкласти — через безліч перешкод вони не зрушать з місця. Не можна також проводити фінансові операції і призначати ділові переговори.

Символ дня: змія.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 6

Колір дня: червоний.

Камені дня: агат, гагат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, особливо це торкнеться підшлункової залози — при перших ознаках нездужання необхідно дотримуватись рекомендацій лікаря.

Слова дня: успіх, перемога.

Геометрична фігура дня: овал.

Шлюб і стосунки дня: можливий серйозний конфлікт з близькою людиною, уникнути якого можна, звівши спілкування до мінімуму.

Містика дня: потрібно перечитати улюблену езотеричну літературу — в ній відкриються нові знання.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри, сваритися і їсти яблука.

Які люди народжуються цього дня: народжених цього дня відрізняє підвищена емоційність, що робить їхній характер складним, тому вони найчастіше є одинаками — в колективі їм працювати важко. Найчастіше вони обирають шлях фрілансерів, які працюють в різних професійних сферах.

Прогнози на тиждень:

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