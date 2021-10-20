20 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.
Какой сегодня день
В среду, 20 октября, в мире отмечают Международный день авиадиспетчера Международный день повара и кулинара, Всемирный день борьбы с остеопорозом и Международный день ленивца.
В Украине в этот день отмечают Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.
Памятные даты 20 октября
- 1803 — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.
- 1818 — Великобритания и Соединенные Штаты Америки установили границу по сорок девятой параллели между Канадой и США.
- 1865 — местом расположения правительства Канады утверждена Оттава.
- 1868 — В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.
- 1916 — в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария", сотни погибших.
- 1918 — Польские делегаты Львовского городского совета объявили о присоединении Львова к Польше.
- 1924 — в Харькове открыта первая в УССР радиостанция.
- 1945 — впервые женщинам Французской республики предоставлено избирательное право.
- 1953 — в США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".
- 1959 — Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.
Церковный праздник сегодня 20 октября
20 октября православная церковь отмечает память двух святых, носивших имя Сергей — преподобного Сергия Печерского и преподобного Сергия Вологодского.
Преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятеля. За это Сергей получил прозвище "Послушный".
Другой святой — Сергей Нуромский, или Вологодский, жил в 14-15 веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого много слышал. Через некоторое время Сергей с благословения своего настоятеля ушел на север, на реку Нурми, чтобы предаться там одиночеству. Там ему пришлось пережить бесовские искушения и нападение разбойников, от которых смог спастись чудом молитвы. Постепенно вокруг Сергея начали собираться паломники, и образовалась Нуромская обитель.
Через много лет после своей кончины преподобный Сергий Нуромский появился благочестивому человеку Никифору и велел расчистить свою могилу. Никифор считал это чудо обычным сном и в наказание потерял способности двигаться. Лечение он получил только у гроба святого. Когда могилу Сергея все же привели в порядок, у нее начали происходить исцеления.
Что нельзя делать в этот день
- В этот день хозяйки по поверьям не должны работать с тестом — верили, что выпекания или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.
- Также сегодня не стоит спорить и конфликтовать, ведь это может плохо закончиться.
Приметы на 20 октября
Согласно традиции, с самого утра на Сергея Зимнего кормили сначала домашний скот, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные — от лошади и коровы к коту и собаки — не будут болеть и будут приносить больше пользы.
Также использовался обряд, по которому печь имел растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму.
Пока водоемы не покрылись коркой льда заботливые хозяева спешили опустить на дно озера, реки или водоворота бочки с засоленными огурцами. Известно, что подо льдом температура воды никогда не опускается ниже 4С и всегда остается стабильной. Сложно найти лучшие условия для хранения соленых огурцов. Весной бочки доставали из воды и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы. Вид у них был такой, как будто их только что сняли с грядки. И на вкус такие огурцы были намного лучше, чем те, что хранились в погребах.
- Снег 20 октября — зима будет ранней.
- Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.
- Бледный месяц — ждите дождя.
Именины 20 октября
День ангела (именины) сегодня, 20 октября, празднуют: Иосиф, Михаил, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.
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