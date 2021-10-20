20 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.

Какой сегодня день

В среду, 20 октября, в мире отмечают Международный день авиадиспетчера Международный день повара и кулинара, Всемирный день борьбы с остеопорозом и Международный день ленивца.

В Украине в этот день отмечают Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Памятные даты 20 октября

1803 — Сенат США ратифицировал покупку штата Луизиана.

1818 — Великобритания и Соединенные Штаты Америки установили границу по сорок девятой параллели между Канадой и США.

1865 — местом расположения правительства Канады утверждена Оттава.

1868 — В Киеве создан первый в Украине частный коммерческий банк.

1916 — в Севастополе взорвался линкор "Императрица Мария", сотни погибших.

1918 — Польские делегаты Львовского городского совета объявили о присоединении Львова к Польше.

1924 — в Харькове открыта первая в УССР радиостанция.

1945 — впервые женщинам Французской республики предоставлено избирательное право.

1953 — в США вышла в свет антиутопия Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту".

Рэй Брэдбери / Associated Press

1959 — Степана Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф.

Церковный праздник сегодня 20 октября

20 октября православная церковь отмечает память двух святых, носивших имя Сергей — преподобного Сергия Печерского и преподобного Сергия Вологодского.

Преподобный Сергий Печерский, жил в 13 веке. Главным его подвигом называют полное отречение от собственной воли и совершенное послушание настоятеля. За это Сергей получил прозвище "Послушный".

Другой святой — Сергей Нуромский, или Вологодский, жил в 14-15 веках. По преданию, он был греком по происхождению и пришел на Русь, чтобы стать учеником Сергия Радонежского, о духовных подвигах которого много слышал. Через некоторое время Сергей с благословения своего настоятеля ушел на север, на реку Нурми, чтобы предаться там одиночеству. Там ему пришлось пережить бесовские искушения и нападение разбойников, от которых смог спастись чудом молитвы. Постепенно вокруг Сергея начали собираться паломники, и образовалась Нуромская обитель.

Через много лет после своей кончины преподобный Сергий Нуромский появился благочестивому человеку Никифору и велел расчистить свою могилу. Никифор считал это чудо обычным сном и в наказание потерял способности двигаться. Лечение он получил только у гроба святого. Когда могилу Сергея все же привели в порядок, у нее начали происходить исцеления.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

В этот день хозяйки по поверьям не должны работать с тестом — верили, что выпекания или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.

Также сегодня не стоит спорить и конфликтовать, ведь это может плохо закончиться.

Приметы на 20 октября

Согласно традиции, с самого утра на Сергея Зимнего кормили сначала домашний скот, и только после этого за завтраком собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные — от лошади и коровы к коту и собаки — не будут болеть и будут приносить больше пользы.

Также использовался обряд, по которому печь имел растопить самый младший в семье — тогда тепло и уют останутся в доме на всю зиму.

Пока водоемы не покрылись коркой льда заботливые хозяева спешили опустить на дно озера, реки или водоворота бочки с засоленными огурцами. Известно, что подо льдом температура воды никогда не опускается ниже 4С и всегда остается стабильной. Сложно найти лучшие условия для хранения соленых огурцов. Весной бочки доставали из воды и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы. Вид у них был такой, как будто их только что сняли с грядки. И на вкус такие огурцы были намного лучше, чем те, что хранились в погребах.

Pexels

Снег 20 октября — зима будет ранней.

Солнечная погода на Сергея Зимнего означает, что тепло будет еще три недели.

Бледный месяц — ждите дождя.

Именины 20 октября

День ангела (именины) сегодня, 20 октября, празднуют: Иосиф, Михаил, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку