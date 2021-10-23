Facebook подала до суду на українця: подробиці

Facebook подала до суду на українця: подробиці

Український хакер нібито вкрав дані 178 млн користувачів Facebook.

Американська компанія Facebook звинуватила громадянина України Олександра Солонченка у компіляції та продажі даних 178 мільйонів користувачів однойменної соцмережі.

Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що у четвер, 21 жовтня, корпорація подала відповідний позов до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії.

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Позивачі стверджують, що український хакер порушив умови використання платформи, отримавши за допомогою автоматизованого методу ідентифікаційні дані та номери телефонів приблизно 178 мільйонів користувачів Facebook.

Злочинною діяльністю Солонченко нібито займався у період від 2018 до 2019 року, продаючи отриману інформацію іншим компанія на вебсайті Raid Forums, користувачі якого купують злиті або викрадені дані.

У якості доказу адвокати Facebook надали суду скріншот із дописом з нібито сторінки Солонченка, в якому він пропонує охочим придбати конфіденційні дані.

"У мене також є кілька інших баз даних, списки споживачів, бази даних B2B по всьому світу, бази даних телефонів, непублічні дані FB (180 мільйонів для США), - нібито писав обвинувачений. - Будь ласка, напишіть мені в особисті, якщо цікаво".

Сторона обвинувачення прохає про проведення судового розгляду присяжних, щоб заборонити Солонченку використовувати або продавати будь-які дані, отримані з Facebook. Компанія також вимагає відшкодувати збитки на нерозголошену суму.

Нещодавно на платформі Facebook виникла серія збоїв, наймасштабніший з яких тривав близько семи годин. Причиною стало невдале внесення змін до конфігурації.

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