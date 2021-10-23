Facebook подала до суду на українця: подробиці

Український хакер нібито вкрав дані 178 млн користувачів Facebook.
Американська компанія Facebook звинуватила громадянина України Олександра Солонченка у компіляції та продажі даних 178 мільйонів користувачів однойменної соцмережі.
Про це повідомляє Business Insider.
Зазначається, що у четвер, 21 жовтня, корпорація подала відповідний позов до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії.
Позивачі стверджують, що український хакер порушив умови використання платформи, отримавши за допомогою автоматизованого методу ідентифікаційні дані та номери телефонів приблизно 178 мільйонів користувачів Facebook.
Злочинною діяльністю Солонченко нібито займався у період від 2018 до 2019 року, продаючи отриману інформацію іншим компанія на вебсайті Raid Forums, користувачі якого купують злиті або викрадені дані.
У якості доказу адвокати Facebook надали суду скріншот із дописом з нібито сторінки Солонченка, в якому він пропонує охочим придбати конфіденційні дані.
"У мене також є кілька інших баз даних, списки споживачів, бази даних B2B по всьому світу, бази даних телефонів, непублічні дані FB (180 мільйонів для США), - нібито писав обвинувачений. - Будь ласка, напишіть мені в особисті, якщо цікаво".
Сторона обвинувачення прохає про проведення судового розгляду присяжних, щоб заборонити Солонченку використовувати або продавати будь-які дані, отримані з Facebook. Компанія також вимагає відшкодувати збитки на нерозголошену суму.
Нещодавно на платформі Facebook виникла серія збоїв, наймасштабніший з яких тривав близько семи годин. Причиною стало невдале внесення змін до конфігурації.