США авіаударом знищили одного з ватажків "Аль-Каїди" в Сирії

США авіаударом знищили одного з ватажків "Аль-Каїди" в Сирії

Попередньо, жертв серед цивільного населення внаслідок авіаудару немає.

На північному заході Сирії у п'ятницю, 22 жовтня, внаслідок авіаудару США загинув один із високопоставлених ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абдул Хамід аль-Матар.

Про це заявив речник Центрального Командування Збройних сил США Джон Рігсбі.

"У нас немає даних про жертви серед цивільного населення внаслідок удару, завданого з використанням літака MQ-9", - вказав Рігсбі.

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За його словами, усунення терориста "підірве можливості терористичної організації щодо подальшого планування та здійснення глобальних атак, що загрожують громадянам США, нашим партнерам і ні в чому не винним громадянам".

Зазначається, що американська сторона "продовжить переслідувати членів "Аль-Каїди" і інших терористичних організацій, які мають намір завдати шкоди батьківщині США".

У вересні прессекретар Пентагону Джон Кірбі також повідомляв, що американські військові завдали авіаудар на території північного заходу Сирії, ліквідувавши одного з високопоставлених лідерів терористичної організації "Аль-Каїда".

Раніше повідомлялося, що "Аль-Каїда" почала відновлювати свої позиції в Афганістані після того, як США вивели свої війська з захопленої "Талібаном" країни.

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