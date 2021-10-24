Убийство Галины Хатчинс: раненный Болдуином режиссер впервые прокомментировал инцидент

В момент инцидента режиссер стоял позади Галины, он получил ранение в плечо.

Раненый во время съемок вестерна "Ржавчина" режиссер Джоэл Соуза "опустошен" после гибели оператора из Украины Галины Хатчинс, которую случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин.

Соответствующее заявление он озвучил в субботу, 23 октября, сообщает ВВС.

"Я опустошен потерей моей подруги и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый дюйм и всегда заставляла меня быть лучше", — рассказал Соуза.

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Он также выразил благодарность "за проявление любви" кинематографическому обществу, жителям Санта-Фе и сотням незнакомцев. "Это безусловно будет способствовать моему выздоровлению", — отметил режиссер.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитного оружия.

В инциденте также пострадал режиссер Джоэл Соуза, который находился за спиной украински. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

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О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не имел понятия. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был убежден, что пистолет безопасен. Впрочем, еще до ассистента его должен был проверить специалист по оружию.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители, никаких обвинений пока предъявлено не было.

Между тем американские СМИ из своих источников узнали, что у съемочной группы фильма еще до трагедии были проблемы с безопасностью. Буквально за день до съемок дублер якобы уже стрелял из револьвера, который ему дали как незаряженный.

По данным Los Angeles Times, около полдюжины членов съемочной группы "Ржавчины" вышли на демонстрацию за несколько часов до трагедии, протестуя против условий работы. А в Times написали, что на съемочной площадке было по меньшей мере три осечки из реквизитной оружия.

Убитая Галина Хатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, поэтому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор закончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работать над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.

Напомним, что лауреат "Эмми" и "Золотого Глобуса", номинант на "Оскар" Алек Болдуин играл в вестерне "Ржавчина" главную роль, он же продюсировал ленту, в основе сюжета которой — случайное убийство. За несколько часов до трагедии Болдуин выложил в соцсеть фотографию с кровавым пятном на груди. Ее немедленно удалили, как только пролилась настоящая кровь.

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