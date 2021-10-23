Убийство Галины Хатчинс: дочь Алека Болдуина прокомментировала трагедию

Также разъяренная Айрленд обратилась к журналистам.

Дочь голливудского актера Алека Болдуина, который на днях случайно застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке, прокомментировала трагедию.

В Instagram-stories Айрленд опубликовала сообщение, где выразила поддержку родным погибшей украинке и добавила, что хотела бы обнять отца.

"Моя любовь и поддержка семье и друзьям Гали Хатчинс. Посылаю исцеляющие мысли Джоэлу Соузу. И я хотела бы сегодня крепче обнять папу", — написала модель.

instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Также разъяренная актриса обратилась к журналистам. Болдуин показала SMS от журналиста, который просил дать комментарий. В ответ девушка заявила, чтобы представители СМИ даже не пытались взять комментарий.

"Для горстки журналистов, которые связывались со мной, вы пренебрежительные и бездушные. Всем, кто давал мой номер, пожалуйста, потеряйте его и больше не связывайтесь со мной", — написала она.

instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Напомним, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

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