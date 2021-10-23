Вбивство Галини Гатчінс: донька Алека Болдвіна прокоментувала трагедію

Також розлючена Айрленд звернулася до журналістів.

Донька голлівудського актора Алека Болдвіна, який днями випадково застрелив операторку Галину Гатчінс на знімальному майданчику, прокоментувала трагедію.

В Instagram-stories Айрленд опублікувала допис, де висловила підтримку рідним загиблої українки та додала, що хотіла б обійняти батька.

"Моя любов і підтримка сім'ї і друзям Галі Гатчінс. Посилаю зцілюючі думки Джоелу Соузу. І я хотіла б сьогодні міцніше обійняти тата", – написала модель.

instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Також розлючена акторка звернулася до журналістів. Болдвін показала SMS від журналіста, який просив дати коментар. У відповідь дівчина заявила, щоб представники ЗМІ навіть не намагалися взяти коментар.

"Для жменьки журналістів, які зв'язувалися зі мною, ви зневажливі і бездушні. Всім, хто давав мій номер, будь ласка, втратьте його і більше не зв'язуйтеся зі мною", – написала вона.

instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

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