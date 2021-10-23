Вбивство Галини Гатчінс: донька Алека Болдвіна прокоментувала трагедію

Також розлючена Айрленд звернулася до журналістів.
Донька голлівудського актора Алека Болдвіна, який днями випадково застрелив операторку Галину Гатчінс на знімальному майданчику, прокоментувала трагедію.
В Instagram-stories Айрленд опублікувала допис, де висловила підтримку рідним загиблої українки та додала, що хотіла б обійняти батька.
"Моя любов і підтримка сім'ї і друзям Галі Гатчінс. Посилаю зцілюючі думки Джоелу Соузу. І я хотіла б сьогодні міцніше обійняти тата", – написала модель.
Також розлючена акторка звернулася до журналістів. Болдвін показала SMS від журналіста, який просив дати коментар. У відповідь дівчина заявила, щоб представники ЗМІ навіть не намагалися взяти коментар.
"Для жменьки журналістів, які зв'язувалися зі мною, ви зневажливі і бездушні. Всім, хто давав мій номер, будь ласка, втратьте його і більше не зв'язуйтеся зі мною", – написала вона.
Нагадаємо, в американському штаті Нью-Мексико у четвер, 21 жовтня, внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фе загинула операторка Галина Гатчінс. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.
Читайте також:
- Галина Гатчінс: що відомо про українку, яка загинула від пострілу Алека Болдвіна
- У Мережі з'явилися фото Алека Болдвіна за мить після трагедії на знімальному майданчику
- Алек Болдвін вперше прокоментував випадкове вбивство операторки на знімальному майданчику
- Вбивство Галини Гатчінс: Болдвін не знав, що в зброї був бойовий патрон