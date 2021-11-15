Спецоперацію по "вагнерівцях" зірвали білоруські спецслужби - звіт ТСК

За словами Безуглої операція не лише планувалась, а й відбувалась.

Спецоперацію по "вагнерівцях" зірвали білоруські спецслужби. Принаймні про це говориться у звіті парламентської ТСК, яку сьогодні зачитала журналістам голова цієї комісії Мар’яна Безулга.

Про це 15 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За словами Безуглої операція не лише планувалась, а й відбувалась. Українські спецслужби дійсно почали вербувати бійців військового підрозділу "Вагнер" на початку 2020 року. Без допомоги іноземних розвідок. Комісії вдалось встановити, що дехто із бійців доповідав в ФСБ про спроби своєї вербовки. Все інше йшло за планом, аж поки білоруське КГБ не затримали завербованих найманців, на фоні посилення контр-розвідувальної діяльності напередодні президентських виборів. Також встановлено, що розмова президента Зеленського, з очільником Білорусії Лукашенком відбулась вже після цієї події. За словами Безуглої, комісії не вдалось знайти витоки інформації. А все, що відбувалось в інформаційному полі після зірваної спецоперації депутатка називає інформаційною диверсією РФ.

Новини світу: спецоперацію щодо "вагнерівців" зірвали білоруські спецслужби

"ТСК вважає, що затримання 33 найманців було очікуваним наслідком роботи білоруських спецслужб в умовах посиленого контр-розвідувального режиму напередодні президентських виборів. ТСК підтверджено, що розмова президента України з очільником республіки Білорусь с Лукашенком відбулася після затримання 33 найманців білоруськими спецслужбами", - зазначила вона.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовики російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним, білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним, білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовики ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - в нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовики ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - в нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців". Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського .

. Все було продумано до найдрібніших деталей: Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки.

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