Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки

Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки

За висновками комісії, Спецслужби Росії та Білорусі заздалегідь дізналися про операцію українських силовиків.

Витік інформації про спецоперацію із затримання "вагнерівців" був ще на етапі підготовки та збору інформації. Попередні висновки розслідування оприлюднила голова парламентської тимчасової слідчої комісії Мар’яна Безугла.

Про це 10 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За висновками комісії, Спецслужби Росії та Білорусі заздалегідь дізналися про операцію українських силовиків із затримання бійців військового підрозділу "Вагнер". Тому операція була приречена на провал. Прізвища винних парламентарії не називають. Проте погоджуються, сама операція була авантюрною та не ретельно підготовленою.

Як відомо, торік біля Мінську затримали 33 російських бійців підрозділу "Вагнера". Більшість з них причетні до військових злочинів на території України. Замість того, щоб екстрадувати "вагнерівців" в Україну, як просила українська сторона, Білорусь навпаки - повернула найманців до Росії. За даними журналіста Юрій Бутусова - українські спецслужби більше року готували операцію із затримання "вагнерівців". Задля цього їх виманили до Білорусі. Проте, за словами журналіста, в Офісі президента стався витік інформації і операція провалилась. У Зеленського заявили що розкручування вагнергейту вигідне російським спецслужбам.

"Питання хто злив? має кілька відповідей. Поінформованість ФСБ було вже передбачувано на етапі документування цих осіб. У нас виникає питання, для чого було ухвалено рішення, щоб проводити такий захід", - резюмувала Безугла.

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