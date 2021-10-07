Справа "вагнерівців": у ТСК заявили, що знають, хто віддав наказ про перенесення спецоперації

Справа "вагнерівців": у ТСК заявили, що знають, хто віддав наказ про перенесення спецоперації

Дані української розвідки дають підстави вважати, що спецслужби РФ знали про спецоперацію.

Хто віддав наказ про перенесення спецоперації по затриманню так званих "вагнерівців" - голова тимчасової слідчої комісії, депутатка Мар’яна Безугла заявила, що вони вже володіють цією інформацією, але поки ці дані залишаються засекреченими.

Як розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 жовтня, про це вона повідомила під час спілкування із журналістами після чергового засідання.

Також Безугла розповіла, що дані української розвідки, які отримала комісія, дають підстави вважати, що російські спецслужби знали про спецоперацію ще у травні 2020 року. І про наявність таких ризиків українські правоохоронці повідомляли керівництво країни. Окрім того, на останньому засіданні ТСК з’ясувалось, що план спецоперації по захопленню членів ПВК "Вагнер" підписував особисто міністр оборони України Андрій Таран.

Нагадаємо:

У ніч проти 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовики російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним, білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона".

російської приватної військової кампанії "Вагнер", яку називають підконтрольною Кремлю. Росія свою причетність заперечила. Після розмови з Путіним, білоруський президент припустив, що в усьому винна якась "третя сторона". Офіс генпрокурора просив Білорусь передати Україні найманців і направляв запит про видачу 28 осіб. Серед них - 9 українців. Слідство встановило, що ці особи воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Утім Білорусь повернула Росії 32 затриманих бойовики ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - в нього білоруський паспорт.

32 затриманих бойовики ПВК "Вагнера". Ще один затриманий залишився - в нього білоруський паспорт. Згодом з'явилася інформація, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнера". Літак з бойовиками, який мав відправитися з Мінська, начебто планували посадити у Києві. Проте операція зірвалася.

Проте в СБУ спростували інформацію про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців".

про свою участь у спецоперації із затримання "вагнерівців". Суд зобов'язав ДБР розслідувати ймовірну державну зраду президента Зеленського .

. Все було продумано до найдрібніших деталей: Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців".

Гордон і Бутусов про спецоперацію із затримання "вагнерівців". Попередні висновки ТСК у справі "вагнерівців": витік інформації про спецоперацію був ще на етапі підготовки.

Новини України: хто віддав наказ про перенесення спецоперації по затриманню "вагнерівців"

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