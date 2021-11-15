"Нафтогаз" та ОГТСУ візьмуть участь в сертифікації "Північного потоку-2"

Таке рішення німецький регулятор BNetzA ухвалив 15 листопада.

Німецький регулятор допустив "Нафтогаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" до участі у сертифікації "Північного потоку-2".

Про це повідомили голова правління НАК Юрій Вітренко та голова оператора Сергій Макогон у Facebook.

За словами Вітренка, таке рішення сьогодні, 15 листопада, ухвалив німецький регулятор BNetzA. "Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству", - сказав очільник НАК.

Як наголосив Вітренко, участь "Нафтогазу" у процедурі сертифікації також дасть можливість почути аргументи NSAG. Це означає більшу прозорість процесу. Також він нагадав, що "Нафтогаз" купує значні обсяги газу на європейському ринку, тому компанія зацікавлена у тому, щоб цей ринок був конкурентним.

"Панівний стан "Газпрому" при запуску ПП2 всупереч вимогам європейського законодавства несе загрозу для конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших європейських країн. Регулятор має врахувати цей вплив", - наголосив голова НАК.

Також Вітренко запевнив, що законодавство Європи вимагає, щоб оператор "Північного потоку-2" був відокремлений і незалежний від "Газпрому". Щоб треті сторони мали доступ до цього газопроводу по всій довжині, від стартової точки в РФ.

Голова ОГТСУ Сергій Макогон повідомив, німецький регулятор зазначив, що "ОГТСУ відведено окрему роль як компанії, яка має унікальну експертизу в питанні транспортування газу до ЄС. У нас є вагомі аргументи, - як технічні, так і політичні, - які мають покласти край російським спекуляціям на європейському газовому ринку".

Нагадаємо, німецький регулятор BNetzA має чотири місяці для розгляду заявки Nord Stream-2 AG на сертифікацію компанії як незалежного оператора ПП2. Далі BNetzA передасть звіт Європейській комісії. Вона має два місяці для висновку, якщо пригодить, то ще матиме два місяці.

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