"Нафтогаз" и ОГТСУ примут участие в сертификации "Северного потока-2"

Такое решение германский регулятор BNetzA принял 15 ноября.

Немецкий регулятор допустил "Нефтегаз" и ООО "Оператор ГТС Украины" к участию в сертификации "Северного потока-2".

Об этом сообщили глава правления НАК Юрий Витренко и глава оператора Сергей Макогон в Facebook.

По словам Витренко, такое решение сегодня, 15 ноября, принял германский регулятор BNetzA. "Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", — сказал глава НАК.

Как подчеркнул Витренко, участие "Нафтогаза" в процедуре сертификации также позволит услышать аргументы NSAG. Это означает большую прозрачность процесса. Также он напомнил, что "Нефтегаз" покупает значительные объемы газа на европейском рынке, поэтому компания заинтересована в том, чтобы этот рынок был конкурентным.

"Государственное состояние "Газпрома" при запуске ПП2 вопреки требованиям европейского законодательства несет угрозу конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран. Регулятор должен учесть это влияние", — подчеркнул глава НАК.

Также Витренко заверил, что законодательство Европы требует, чтобы оператор "Северного потока-2" был отделен и независим от "Газпрома". Чтобы третьи стороны имели доступ к этому газопроводу по всей длине от стартовой точки в РФ.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон сообщил, немецкий регулятор отметил, что "ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, которая имеет уникальную экспертизу в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, — как технические, так и политические, — которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке".

Напомним, немецкий регулятор BNetzA имеет четыре месяца для рассмотрения заявки Nord Stream-2 AG на сертификацию компании как независимого оператора ПП2. Далее BNetzA передаст отчет Европейской комиссии. Она имеет два месяца для вывода, если пригодит, то еще будет два месяца.

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