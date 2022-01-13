Дружина 19-річного Сасанчина відповіла на закиди, що зіпсувала йому життя, народивши дитину

Іванна відповіла хейтерам.

Дружина переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Іванна – зіткнулася з хейтом.

Так, деякі юзери звинувачують дівчину у тому, що вона зіпсувала 19-річному виконавцю життя, народивши йому дитину. У своїх Instagram-stories молода матуся, яка днями відсвяткувала 24-річчя відповіла на ці закиди.

"Я впевнена, що зробила його щасливим тими підгузками", – написала вона.

instagram.com/annavi_i

Втім, хейтери не зупинялися та вирішили аргументувати свою позицію тим, що Рома нібито не нагулявся і це Іванні "рано чи пізно вилізе". Але і на це дівчина знайшла відповідь.

"Не вилізе. Я впевнена у цьому! Як говорить Роман, коли малій буде 20 років, йому буде 40 і він буде ще зовсім молодий татко. Тоді встигне відірватися ще на 100% і до клубу зможе сходити з малою і нагулятися. Якщо б він ще не нагулявся, то за 2 роки нашого спільного життя це вже б вилізло", – зазначила Іванна.

instagram.com/annavi_i

Також вона поділилася, що хейт зовсім не зачіпає її, а мотивує "не опускатися до такого рівня", як коментатори.

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